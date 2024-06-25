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Еврейская ЛГБТ-организация по соображениям безопасности отказалась от участия в лондонском Прайде

время публикации: 25 июня 2024 г., 13:33 | последнее обновление: 25 июня 2024 г., 13:35
Еврейская ЛГБТ-организация по соображениям безопасности отказалась от участия в лондонском Прайде
AP Photo/Martin Meissner

Еврейская ЛГБТ-организация Keshet UK сообщила, что не примет участие в лондонском Параде гордости, который пройдет в британской столице 29 июня. Решение вызвано соображениями безопасности, пишет газета Jewish News.

Организаторы парада, который в нынешнем году проходит под девизом "Мы везде", 12 июня выступили с заявлением, в котором обвинили Израиль в "разрушительной войне и геноциде Газы".

"Мы поддерживаем всех невинных в Израиле и Палестине, который стали жертвами террора, насилия и гуманитарного кризиса, всех мусульман и евреев, которые сталкиваются с ненавистью и дискриминацией в Лондоне и во всем мире", – сообщил Pride in London.

В совместном заявлении с синагогой Западного Лондона Keshet UK подчеркивается, что для участия в мероприятиях евреи, относящиеся к сообществу ЛГБТ+, должны ощущать себя в безопасности – при всей важности демонстрации еврейского присутствия на Прайде.

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