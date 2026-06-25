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Мир

Президент Венесуэлы предоставила первые данные о жертвах землетрясения

Землетрясения
Венесуэла
время публикации: 25 июня 2026 г., 09:24 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 09:33
Президент Венесуэлы предоставила первые данные о жертвах землетрясения
AP Photo/Ariana Cubillos

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дэлси Родригес сообщила, что в результате двойного землетрясения погибли по меньшей мере 32 человека, более 700 получили ранения. Это первая официальная оценка числа жертв. СМИ сообщают, что под завалами могут находиться тысячи человек.

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что американская администрация немедленно отправляет в Венесуэлу поисково-спасательные группы, медиков и гуманитарную помощь. "Наши сердца с пострадавшими, теми, кто потерял близких, и мужественными спасателями", – написал он.

По данным Геологической службы США (USGS), первое землетрясение магнитудой 7,2 произошло около 18:00 по восточному времени США. Менее чем через минуту в том же районе произошло второе землетрясение магнитудой 7,5.

По оценке USGS, эпицентры двух землетрясений находились примерно в пяти километрах друг от друга, неподалеку от города Морон на карибском побережье Венесуэлы, примерно в 160 километрах к западу от Каракаса.

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