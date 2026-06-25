Зеленский: в Беларуси отключили ретрансляторы, использовавшиеся Россией для наведения БПЛА

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, согласно командующему вооруженными силами Украины и военной разведке, 22 июня Беларусь отключила расположенные на ее территории ретрансляторы, использовавшиеся Россией для управления БПЛА.

Честно говоря, я не знаю, демонтировали их или нет, но мы работаем над этим. Я пристально за этим слежу, мне докладывают ежедневно", – подчеркнул президент.

19 июня Зеленский предъявил президенту Беларуси ультиматум, потребовав в течение недели убрать ретрансляторы, позволяющие России наводить беспилотники на цели в Украине, обещав, что иначе украинцы устранят угрозу самостоятельно.