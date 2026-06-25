В Венгрии арестован работник больницы, занимавшийся каннибализмом

Полиция Венгрии арестовала 30-летнего мужчину, который, согласно материалам следствия, занимался каннибализмом. Части тел от выкапывал на кладбищах, а также изымал в больнице, где работал санитаром.

Национальное следственное управление Венгрии произвело арест 17 июня, после получения информации, что он хранит человеческие останки как у себя на работе, так и дома. В ходе обыска были найдены черепа, целая голень, рука, реконструкция лица, выполненная из человеческой кожи, а также кости, которые хранились в чемодане.

Еще одной находкой стало хранившееся в банке сердце. На данный момент неясно, человеческое ли оно. В ходе допроса мужчина заявил, что его тянуло к человеческим останкам и признался, что использовал их для приготовления пищи.