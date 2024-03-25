Путин продолжает наставать, что организаторы теракта в "Крокусе" связаны с Украиной

Несмотря на то, что "Исламское государство" взяло ответственность за теракт в "Крокус сити холле", президент РФ Владимир Путин продолжает настаивать на том, что его организаторы связаны с Украиной.

"Абсолютно ясно одно: ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, – это акция устрашения. И сразу же возникает вопрос – кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима" – цитирует ТАСС высказывание Путина на совещании, посвященном ситуации вокруг теракта.

В сообщении ТАСС говорится: "Он (Путин. прим. ред.) добавил, что нацисты, как хорошо известно, "никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей".

По уточненным данным, в результате теракта в "Крокус сити холле" погибли 139 человек. На месте концертного зала продолжается поисковая операция, которая, как ожидается, завершится 26 марта.