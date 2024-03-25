x
25 марта 2024
|
последняя новость: 21:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
25 марта 2024
|
25 марта 2024
|
последняя новость: 21:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Спорт Культура Традиции Пресса Фото Архив
Мир

Путин продолжает наставать, что организаторы теракта в "Крокусе" связаны с Украиной

время публикации: 25 марта 2024 г., 21:33 | последнее обновление: 25 марта 2024 г., 21:33
Президент РФ Владимир Путин
Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Несмотря на то, что "Исламское государство" взяло ответственность за теракт в "Крокус сити холле", президент РФ Владимир Путин продолжает настаивать на том, что его организаторы связаны с Украиной.

"Абсолютно ясно одно: ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, – это акция устрашения. И сразу же возникает вопрос – кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима" – цитирует ТАСС высказывание Путина на совещании, посвященном ситуации вокруг теракта.

В сообщении ТАСС говорится: "Он (Путин. прим. ред.) добавил, что нацисты, как хорошо известно, "никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей".

По уточненным данным, в результате теракта в "Крокус сити холле" погибли 139 человек. На месте концертного зала продолжается поисковая операция, которая, как ожидается, завершится 26 марта.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 марта 2024

Помощница директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер погибла при теракте в "Крокус Сити Холл"
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 24 марта 2024

Главный раввин России отменил пуримские концерты в знак траура
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 марта 2024

Зеленский: "Путин и другие подонки пытаются свалить все на кого-то еще"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 марта 2024

"Исламское государство" еще раз заявило о своей ответственности за теракт в "Крокус Сити Холле"