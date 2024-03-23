Зеленский: "Путин и другие подонки пытаются свалить все на кого-то еще"

В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сказал, что попытка Владимира Путина "притянуть" Украину к теракту в Подмосковье была предсказуемой.

"То, что произошло вчера в Москве, очевидно, и Путин, и другие подонки просто пытаются свалить все это на кого-то еще. У них всегда одинаковые методы. Это уже было. И взорванные дома были, и расстрелы, и взрывы. И всегда они обвиняют других", – сказал президент Украины.

Он напомнил, что российские войска вошли в Украину, "сжигают города" и пытаются в этом обвинить саму Украину.

"Они пытают, насилуют людей – и их же обвиняют. Они сюда, на украинскую землю, нагнали сотни тысяч террористов своих, воюют против нас, и им все равно, что происходит внутри их страны. Вчера еще все это произошло, и этот ничтожество абсолютное Путин, вместо того чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал – думал, как это притянуть к Украине. Все абсолютно предсказуемо", – заявил Зеленский.

Он также отметил, что сотни тысячи россиян, отправленных на войну в Украину, хватило бы, чтобы остановить любых террористов. "Но россияне готовы молча умирать в "крокусах" и не задавать никаких вопросов своим спецслужбам", – сказал президент Украины.