В возрасте 59 лет умер российский телеведущий Константин Цивилёв

Во вторник, 25 марта, стало известно, что в возрасте 59 лет умер Константин Цивилёв, который многие годы вел на российском телевидении передачи "Времечко", Сегоднячко", "Иванов, Петров, Сидоров" и др.

Сообщение о смерти Цивилева было опубликовано на его странице в Facebook.

Константин Цивилёв также работал редактором отдела сатиры и юмора на "Радио 1", позже – автором и ведущим на ОРТ. Помимо этого, журналист снял около 50 документальных фильмов.