Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей захваченных областей
В среду, 25 мая, Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России по упрощенной процедуре жителей Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР, ЛНР. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что упрощенный порядок вводится из "гуманитарных целей".
ТАСС сообщает, что в регионах готовится для этого необходимая инфраструктура, открываются центры выдачи документов. По данным агентства, в Херсонской области уже есть первые обращения за гражданством.
Жители захваченных Россией территорий имеют право без соблюдения таких условий, как пятилетний срок проживания в России, наличие источника средств к существованию и проверка знания русского языка, подать заявление о приеме в гражданство РФ.
ТАСС пишет, что для получения гражданства России жителям районов, перечисленных в президентском указе, не требуется отказываться от гражданства Украины.
Министерство иностранных дел Украины назвало действия России "незаконной паспортизацией" и "грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, норм и принципов международного гуманитарного права".