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Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей захваченных областей

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Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей захваченных областей
Wikipedia.org. Фото: RIA Novosti archive, image #1052479 / Igor Zarembo / CC-BY-SA 3.0

В среду, 25 мая, Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России по упрощенной процедуре жителей Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР, ЛНР. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что упрощенный порядок вводится из "гуманитарных целей".

ТАСС сообщает, что в регионах готовится для этого необходимая инфраструктура, открываются центры выдачи документов. По данным агентства, в Херсонской области уже есть первые обращения за гражданством.

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Жители захваченных Россией территорий имеют право без соблюдения таких условий, как пятилетний срок проживания в России, наличие источника средств к существованию и проверка знания русского языка, подать заявление о приеме в гражданство РФ.

ТАСС пишет, что для получения гражданства России жителям районов, перечисленных в президентском указе, не требуется отказываться от гражданства Украины.

Министерство иностранных дел Украины назвало действия России "незаконной паспортизацией" и "грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, норм и принципов международного гуманитарного права".

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