Reuters: израильский частный детектив был допрошен агентами ФБР о работе с "кибернаёмниками"

Израильский частный детектив Амит Форлит был допрошен агентами ФБР по поводу его работы в вашингтонской фирме по связям с общественностью DCI Group в связи с подозрениями о работе с "кибернаёмниками", передает агентство Reuters.

ФБР отказалось от комментариев по этому поводу. Компания DCI прокомментировала эту информацию так: "Мы призываем всех наших сотрудников и консультантов соблюдать закон".

56-летний Амит Форлит был арестован в лондонском аэропорту Хитроу 30 апреля 2024 года по обвинению в киберпреступлениях и мошенничестве с использованием электронных средств связи на территории США. Прокуроры в Лондоне заявили, что Форлит участвовал в "схеме взлома по найму" от имени нескольких клиентов, в том числе неназываемый вашингтонской PR-фирмы. Он был освобожден через два дня после ареста из-за процессуальной ошибки британских властей.

Однако 23 мая Амит Форлит был повторно арестован по тем же обвинениям, а позже освобожден под залог. Он сдал свой паспорт и получил предписание не покидать Великобританию. Свою вину он не признает.

Reuters напоминает, что несколько лет назад по схожим обвинениям был арестован другой израильский частный детектив – Авирам Азари. В 2023 году он был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы.

В публикации Reuters сказано, что Азари работал вместе с Форлитом. После ареста Азари Форлит пытался понять, будет ли он арестован, если прибудет в США. В конце 2021 года в посольстве США в Лондоне он встречался с представителями ФБР, чтобы оценить, насколько высока вероятность его ареста на американской территории. Источники Reuters говорят, что именно на этой встрече сотрудники ФБР расспрашивали Форлита о его работе в DCI.