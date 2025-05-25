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Мир

В Колумбии попал в аварию автобус со студентами, множество жертв

ДТП
Погибшие
Колумбия
время публикации: 25 мая 2025 г., 05:45 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 05:58
В Колумбии попал в аварию автобус со студентами, множество жертв
AP Photo/Rodrigo Abd

По разным данным, от девяти до 11 человек погибли и от 16 до 18 пострадали в результате аварии с автобусом в Колумбии, в департаменте Киндио.

Местные СМИ сообщают, что автобус врезался в заграждения, проезжая по мосту Эликоидаль на шоссе Ла-Линеа. В автобусе, который следовал из Толимы в Киндио, находились 26 пассажиров – 23 студента и три преподавателя инженерного факультета Университета Гумбольдта, они возвращались со стажировки.

После того, как автобус врезался в заграждения, некоторых пассажиров буквально выбросило через окна.

По предварительной версии, водитель потерял управление из-за механической неисправности.

Информация по данному трагическому инциденту уточняется.

Мир
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В Колумбии разбился автобус, не менее десяти погибших