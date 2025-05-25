Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил сообщения о предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина и председателя Президентского совета Йемена Рашида аль-Алими. "Действительно, такой визит и переговоры в Москве готовятся", – сказал чиновник.

Президентский совет, международно признанное руководство Йемена, был создан в 2022 году и взял на себя обязанности главы государства. Однако фактически, это правительство в изгнании, поскольку значительная часть территории Йемена находится под контролем хуситов.

Это шиитское движение – важная составляющая созданной иранским режимом региональной террористической сети. Визит аль-Алими в Москву может являться свидетельством нарастающих противоречий между Москвой и Тегераном.