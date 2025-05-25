ВСУ: сбиты 45 из 69 российских ракет, 266 из 298 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 110 украинских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 25 мая 2025 года российские военные выпустили по Украине 298 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов, а также 69 ракет (9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, 55 крылатых ракет Х-101, "Калибр", одну крылатую ракету Х-22, 4 управляемых авиационных ракеты Х-59/69).

Украинские ПВО перехватили 45 крылатых ракет и 266 беспилотников, запущенных российскими военными.

Украинская сторона сообщает о не менее восьми погибших и более 30 раненых. В Киевской области повреждены общежитие и жилые дома. Трое погибших, более 20 раненых. В Хмельницкой области не менее четерых погибших и пяти раненых. Разрушено шесть частных домов, повреждены более 20 домов, учебное заведение, автомобили. В Николаеве в результате удара по пятиэтажному дому один человек погиб, пятеро пострадали. Разрушены два этажа, остальные – повреждены. Сообщается о трех пострадавших в Харькове, в их числе ребенок. В Сумской области разрушен объект инфраструктуры, частично обесточены некоторые улицы. В Черниговской области зафиксированы попадания, возникли пожары. В Тернополе частично повреждено здание одного из промышленных предприятий.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью и утром 25 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 110 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Тульской, Брянской, Калужской, Тверской, Белгородской, Курской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Нижегородской и Новгородской областей, над Московским регионом и Крымом. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на полеты гражданской авиации.