Вертолет Путина во время визита в Курскую область подвергся атаке украинских БПЛА

ТАСС сообщает, что во время визита Владимира Путина в Курскую область 20 мая его вертолет находился в эпицентре масштабной атаки украинских беспилотников.

Как сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в эфире телеканала "Россия-24", "интенсивность атаки во время пролета борта с верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла", поэтому силы ПВО одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность пролета вертолета Путина.

Дашкин подчеркнул, что задача была выполнена, "атака беспилотников противника была отражена, все воздушные цели были уничтожены".