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Мир

Вертолет Путина во время визита в Курскую область подвергся атаке украинских БПЛА

Война в Украине
Война в России
Владимир Путин
Беспилотники
время публикации: 25 мая 2025 г., 19:03 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 20:00
Вертолет Путина во время визита в Курскую область подвергся атаке украинских БПЛА
Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

ТАСС сообщает, что во время визита Владимира Путина в Курскую область 20 мая его вертолет находился в эпицентре масштабной атаки украинских беспилотников.

Как сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в эфире телеканала "Россия-24", "интенсивность атаки во время пролета борта с верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла", поэтому силы ПВО одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность пролета вертолета Путина.

Дашкин подчеркнул, что задача была выполнена, "атака беспилотников противника была отражена, все воздушные цели были уничтожены".

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