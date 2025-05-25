Зеленский: "Только международное давление на Россию остановит войну"
время публикации: 25 мая 2025 г., 12:55 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 12:58
Глава государства обвинил Россию в государственном терроризме и призвал международное сообщество ужесточить санкции против российского режима. "Без действительно сильного давления на российское руководство не остановить эту жестокость. Санкции точно помогут", – сказал он.
"Мир знает все слабости российской экономики. Остановить войну возможно, но исключительно благодаря нужной силе давления на Россию. Путина надо заставить думать не о запусках ракет, а об окончании войны", – добавил Зеленский.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 мая 2025