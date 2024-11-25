x
25 ноября 2024
|
последняя новость: 16:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 ноября 2024
|
25 ноября 2024
|
последняя новость: 16:41
25 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Высокопоставленный представитель NATO призвал западных предпринимателей готовиться к войне

Война в Украине
NATO
время публикации: 25 ноября 2024 г., 16:37 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 16:43

Глава военного комитета NATO адмирал Роб Бауэр призвал предпринимателей стран альянса быть готовыми к войне и подготовить свои компании к этому сценарию, чтобы оказаться менее уязвимыми в случае шантажа со стороны России или Китая. "Возможно, армии побеждают в битвах, но в войнах побеждают экономики", - сказал он.

"Необходимо обеспечить, чтобы население продолжало получать жизненно важные товары и услуги. Это важная часть нашего сдерживания, ведь сдерживание – это не только военный потенциал – в войне может быть использовано все", – цитирует голландского адмирала агентство Reuters.

Бауэр отметил участившиеся диверсии и напомнил, что Россия использовала поставки энергоносителей как орудие войны: "Мы думали, что заключили сделку с Газпромом, а заключили ее с Путиным. То же самое можно сказать о китайской инфраструктуре и товарах – это сделка с Си Цзиньпином".

Отметив, что Запад получает из Китая 60% редкоземельных металлов и значительную часть медицинских средств, флотоводец сказал: "Было бы наивно думать, что коммунисты не воспользуются этим. Бизнес-сообщество Европы и Америки должно понимать, что их деловые решения будут иметь стратегические последствия для национальной безопасности".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 ноября 2024

Песков: удар ракетой "Орешник" по Днепру был предупредительным звонком Западу
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 ноября 2024

Глава МИД Польши: "ЕС возьмет на себя помощь Украине, если США откажутся от поддержки"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 ноября 2024

В Балтийском море повреждены два оптических кабеля, предполагается, что это диверсия