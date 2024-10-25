Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 975-й день войны

Министерство обороны РФ 25 октября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 975-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более двух месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В недельном отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины за неделю утверждается: "С 19 по 25 октября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражались склады боеприпасов, базы горючего, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике танковой, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2720 военнослужащих, 10 танков и 74 боевые бронированные машины, в том числе четыре боевые машины пехоты "Bradley" и два бронетранспортера М113 производства США. Уничтожены 47 орудий полевой артиллерии, 42 автомобиля, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также четыре полевых склада с боеприпасами. Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новосадовое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, семи механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны. Отражены 20 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 3180 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, 28 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии, из которых 19 производства стран НАТО. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также восемь полевых складов с боеприпасами.

Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зоряное и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 11 контратак штурмовых подразделений ВСУ. Потери противника составили свыше 5410 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 45 автомобилей и 37 орудий полевой артиллерии, из которых 13 западного производства. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и 11 полевых складов боеприпасами. В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, двух пехотных, егерской, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, двух соединений нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Кроме того, отражены 72 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 3130 военнослужащих, 28 боевых бронированных машин, в их числе бронетранспортер VAB производства Франции, а также произведенные в США: четыре боевые машины пехоты "Bradley", семь бронетранспортеров М113 и М1117 и две боевые бронированные машины HMMWV. Также уничтожены 35 орудий полевой артиллерии и 23 автомобиля. Подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял до 750 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль и 16 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 37 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса "IRIS-T" производства ФРГ и семь полевых складов с боеприпасами. Авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты три управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, 39 реактивных снарядов HIMARS производства США и 521 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 украинских военнослужащих, в том числе 39 – в Курской области.".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34304 беспилотных летательных аппарата, 584 зенитных ракетных комплекса, 18871 танк и других боевых бронированных машин, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16761 орудие полевой артиллерии и минометов, 27598 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 72900 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).