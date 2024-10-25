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Мир

Кандидаты в президенты США тратят рекордные суммы на рекламу

время публикации: 25 октября 2024 г., 09:55 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 09:55
Кандидаты в президенты США тратят рекордные суммы на рекламу
AP Photo/Charles Rex Arbogast

В финальной стадии президентской гонки вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп резко увеличили расходы на рекламу и работу с избирателями.

Согласно опубликованным в четверг финансовым отчетам, оба кандидата вместе за последние шестнадцать дней потратили рекордные полмиллиарда долларов, сообщает New York Times.

Сами кандидаты потратили 265 миллионов долларов на двоих, а их комитеты политических действий (PAC) – еще 260 миллионов долларов.

С начала президентской гонки Харрис и Байден собрали 1,8 миллиардов долларов финансирования, тогда как Трамп только в эти дни преодолел планку в 1 миллиард долларов.

Мир
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