Кандидаты в президенты США тратят рекордные суммы на рекламу

В финальной стадии президентской гонки вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп резко увеличили расходы на рекламу и работу с избирателями.

Согласно опубликованным в четверг финансовым отчетам, оба кандидата вместе за последние шестнадцать дней потратили рекордные полмиллиарда долларов, сообщает New York Times.

Сами кандидаты потратили 265 миллионов долларов на двоих, а их комитеты политических действий (PAC) – еще 260 миллионов долларов.

С начала президентской гонки Харрис и Байден собрали 1,8 миллиардов долларов финансирования, тогда как Трамп только в эти дни преодолел планку в 1 миллиард долларов.