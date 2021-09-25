СМИ: телефоны пяти министров Франции "заражены" программой Pegasus, разработанной израильским NSO

Источники сообщили агентству AFP в пятницу, 24 сентября, что на мобильные телефоны, как минимум, пяти французских министров, а также дипломатического советника президента Эммануэля Макрона, было установлено шпионское программное обеспечение Pegasus, разработанное израильской компанией NSO Group.

Согласно отчету Mediapart, сайту, известному своими независимыми расследованиями, французские службы безопасности обнаружили программное обеспечение при осмотре телефонов. Предполагается, что оно было установлено в 2019 и 2020 годах.

Французские власти в пятницу от комментариев отказались, сообщает Times of Israel.

Напомним, в июле минобороны Израиля начало проверку деятельности NSO, разработчика программы Pegasus. Ранее СМИ опубликовали результаты расследования "Проекта Pegasus". В итоговом документе утверждалось, что программа Pegasus, разработанная израильской компанией для борьбы с преступностью и терроризмом, использовалась для слежки высокопоставленными политиками, журналистами и оппозиционерами из авторитарных государств. В частности, утверждалось, что был взломан телефон президента Франции Эммануэля Макрона.

Компания NSO опубликовала официальное заявление, в котором говорилось, что она продолжит расследование сообщений о неправомерном использовании программы и примет соответствующие меры, которые включают отключение клиентских систем.