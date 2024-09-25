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Финляндия вернет Китаю переданных ей больших панд

время публикации: 25 сентября 2024 г., 11:56 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 11:59
Финляндия вернет Китаю переданных ей больших панд
AP Photo/Michael A. McCoy

Финляндия намерена вернуть Китаю двух больших панд, переданных ей в 2018 году, после визита председателя КНР Си Цзиньпина. Луми и Пири должны были провести в зоопарке Эхтяри 15 лет, однако содержание животных обходится слишком дорого, сообщает CNN.

Частный зоопарк потратил около восьми миллионов евро на оборудование специального вольера, а ежегодное содержание медведей обходится в полтора миллиона евро – в эту сумму входит и сбор, который нужно платить Китаю за "аренду".

Предполагалось, что панды приведут к наплыву посетителей, однако вскоре после их переезда в Финляндию началась пандемия коронавируса, после которой финские посетители не спешат возвращаться. Зоопарк обратился за дотацией к государству, однако в этой просьбе было отказано.

"Дипломатия панд" – известный с древности инструмент публичной дипломатии, призванный закрепить связи между Китаем и другими странами. Особой популярностью он стал пользоваться после провозглашения КНР в 1949 году. В большинстве случаев животные предоставляются на время, оставаясь собственностью Китая.

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