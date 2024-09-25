79-я сессия Генассамблеи ООН: "Израиль и Россия растаптывают международное право"

Ситуация на Ближнем Востоке стала одной из основных тем открывшейся в Нью-Йорке 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Открывая заседание, Генеральный секретарь организации Антонио Гутерриш заявил, что Израиль, наряду с Россией, растаптывает нормы международного права.

"Они могут вторгаться в другие страны, уничтожать сообщества, пренебрегая благополучием своих граждан. И ничего им за это не будет. Ничто не может наказать коллективного наказания палестинцев. За время моего пребывания на посту генсека не было ничего, напоминающего скорость и объемы разрушения Газы", – сказал он, напомнив о гибели в Газе 200 сотрудников ООН.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к расширению Совета безопасности ООН, отметив, что организация не справляется со своими обязанностями. Он обвинил Израиль в целенаправленном уничтожении школ и медицинских учреждений Газы, назвав сектор крупнейшим кладбищем женщин и детей. Не упоминая ХАМАС, он приветствовал благородное и легитимное палестинское сопротивление и призвал остановить Нетаниягу так же, как 80 лет назад остановили Гитлера.

Король Иордании Абдалла Второй заявил, что Израиль пытается подорвать легитимность ООН. "Грузовики с гуманитарной помощью ООН не пропускают к голодающим палестинцам. Сотрудники с эмблемой ООН становятся военными целями. Решения Международного суда справедливости ООН попираются. Арабская мирная инициатива была предложена много лет назад, и одно израильское правительство за другим ее отвергает", – сказал король.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не хочет войны, однако не сможет оставаться безучастным, когда Израиль наносит мощные удары по "Хизбалле" – иранскому союзнику в Ливане. "Мир увидел истинное лицо израильского режима – убийцы 41000 невинных жителей Газы. Его лидеры называют этот геноцид, эти военные преступления легитимной самообороной", – сказал он, призвав к созданию палестинского государства, где будут вместе жить христиане, мусульмане и иудеи.