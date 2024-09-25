Отчет минобороны РФ о "спецоперации" в Украине. 945-й день войны

Министерство обороны РФ 25 сентября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 945-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже около полутора месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Барило Сумской области, Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области. Отражены три контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял до 120 военнослужащих, три танка, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, две 122-мм боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", 152-мм орудие Д-20, пять 122-мм гаубиц Д-30 и 105-мм орудие М101 производства США. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 28-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 115-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Богуславка, Колесниковка, Кругляковка и Лозовая Харьковской области. Отразили три контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 390 военнослужащих, 10 автомобилей, две 122-мм боевые машины реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Braveheart" производства Великобритании, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М101 производства США и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов. В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Острое и Григоровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 835 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", а также произведенные в США: две 155-мм гаубицы М777, 155-мм гаубицу М114, 105-мм орудие М119 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены семь складов боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады ВСУ, 116-й, 118-й бригад теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Горняк, Зоряное и Щербиновка Донецкой Народной Республики. Отразили десять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 100-й и 151-й механизированных бригад ВСУ. Потери вооруженных формирований противника составили до 580 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", четыре 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоукраинка, Зеленое Поле и Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны. Противник потерял до 135 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и 155-мм гаубицу "Caesar" производства Франции. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 128-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й, 37-й бригад морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Жеребянки Запорожской области, Веселое, Ивановка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля и две 152-мм гаубицы "Мста-Б". Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и "Vampire" чешского производства, а также 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32218 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18348 танков и других боевых бронированных машин, 1462 боевые машины реактивных систем залпового огня, 15187 орудий полевой артиллерии и минометов, 26467 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 69100 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).