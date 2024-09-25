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В Миссури казнен Марселлас Уильямс, осужденный на основании спорных улик

время публикации: 25 сентября 2024 г., 14:56 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 14:59
В Миссури казнен Марселлас Уильямс, осужденный на основании спорных улик
Missouri Department of Corrections via AP

В американском штате Миссури приведен в исполнение смертный приговор Марселласу Уильямсу, осужденному за совершенное в 1998 году убийство женщины. 55-летнему заключенному была сделана инъекция.

Приговор был приведен в исполнение, несмотря проблематичный состав коллегии присяжных, и проблемы с вещественными доказательствами. Верховный суд штата дважды откладывал казнь. Нынешний губернатор штата Майк Парсон, в отличие от своего предшественника, настоял на казни Уильямса.

В коллегии присяжных был только один темнокожий, а обнаруженное на ноже ДНК не совпало с ДНК подсудимого. Как выяснилось, орудие убийства трогали сотрудники прокуратуры. На это указал окружной прокурор Уэсли Белл, выступавший за отмену приговора.

Отметим, что против казни выступала и семья жертвы – Фелиции Гейл, найденной у себя дома с 43 ножевыми ранениями. Считая вину подсудимого доказанной, родственники Гейл считали подобающим наказанием пожизненное заключение без права помилования.

Мир
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