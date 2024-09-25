Пришедший к власти на Шри-Ланке президент-марксист сообщил о роспуске парламента

Новоизбранный президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке сообщил о роспуске парламента и назначил новые парламентские выборы на 14 ноября. Это намерение было частью предвыборных обещаний Диссанаяке.

В парламенте Шри-Ланки заседают 225 депутатов. В его нынешнем его составе сторонники главы государства представлены всего тремя парламентариями, что делает невозможным проведение обещанных президентом-марксистом обширных реформ.

Диссанаяке одержал верх над 39 другими кандидатами на выборах с явкой более 70%. Он выдвинул лозунги обширных социальных реформ марксистского толка, коренной перезагрузки власти и отстранения предыдущего политического истеблишмента.

Отметим, что впервые в истории страны президентом был избран бывший активист запрещенной группировки марксистко-ленинского толка, которая вела вооруженную борьбу против властей.