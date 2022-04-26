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NEWSru.co.il :: В мире26 апреля 2022 г., 18:07

В Киеве начался демонтаж "Арки дружбы народов"

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В Киеве начался демонтаж "Арки дружбы народов"

В Крещатном парке на правом берегу Днепра начались работы по демонтажу монумента "Арка дружба народов", который был возведен к 60-летию образования СССР. Об этом сообщает сайт CNN.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что работы по демонтажу памятника, в центре которого находились бронзовые скульптуры двух рабочих, планируется закончить к вечеру.

По его словам, этой скульптурной композиции не место в столице после того, как Россия продемонстрировала "варварское желание уничтожить наше государство и мирных украинцев".


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