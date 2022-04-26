Источник: на "Азовстали" находятся около 500 раненых

Начальник патрульной полиции Донецкой области Михаил Вершинин, который участвует в обороне Мариуполя, сообщил редакции NEWSru.co.il, что в укрытиях на территории завода "Азовсталь" в настоящее время находятся около 500 раненых, в том числе гражданские.

По словам нашего собеседника, некоторых пострадавших гражданских вытащили сегодня из-под завалов после ночных бомбардировок.

Сведений о погибших на "Азовстали" в результате бомбардировок, осуществленных российских авиацией в ночь на 26 апреля, нет.

Как сообщалось ранее, в ночь на 26 апреля российская авиация нанесла 35 ударов по заводу "Азовсталь", в котором находятся защитники Мариуполя, где в подвалах прячутся от обстрелов гражданские, сообщается в телеграм-канале полка "Азов". В результате авиаударов произошло возгорание одного из цехов, пострадали гражданские, которые оказались под завалами, говорится в сообщении.

25 апреля минобороны РФ объявило, что с 14:00 по московскому времени российская армия и подразделения ДНР прекратили огонь рядом с "Азовсталью" в Мариуполе. Наши источники в "Азовстали" на тот момент подтверждали, что огонь прекратился.

24 апреля Международный комитет Красного Креста (МККК) призывал к немедленному предоставлению беспрепятственного доступа в Мариуполь для содействия безопасному выходу из города гражданских лиц и раненых. С начала апреля МККК предпринимает попытки организовать свободный проход из Мариуполя в Запорожье, однако безрезультатно.