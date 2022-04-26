В Эстонии перехвачен груз кокаина на полмиллиарда евро

Сотрудники налогово-таможенного департамента Эстонии совместно с правоохранительными органами Голландии, финской таможней и Европолом перехватили в порту Мууга 3,5 тонны кокаина. Его розничная стоимость составляет 500 евро.

21 марта таможенники досматривали пришедшие в порт рефрижераторные контейнеры с бананами из Эквадора. При сканировании один из контейнеров вызвал их подозрение.

Когда контейнер открыли, внутри оказалось 72 черных мешка. В них было 3500 заклеенных пачек с порошком белого цвета. Проверка подтвердила, что это кокаин. Предполагается, что наркотики предназначались для России – именно туда следовали контейнеры.

Глава службы по борьбе с наркотиками налогово-таможенного управления Рауль Копельмаа отметил, что информация о следовавшем из Роттердама грузе была получена от голландских коллег. Он отметил: столь значительное количество кокаина не может быть предназначено для Эстонии.