Иерусалим:
20 - 27°
Тель-Авив:
16 - 23°
Эйлат:
24 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире26 апреля 2022 г., 09:29

В Эстонии перехвачен груз кокаина на полмиллиарда евро

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Сотрудники налогово-таможенного департамента Эстонии совместно с правоохранительными органами Голландии, финской таможней и Европолом перехватили в порту Мууга 3,5 тонны кокаина. Его розничная стоимость составляет 500 евро.


21 марта таможенники досматривали пришедшие в порт рефрижераторные контейнеры с бананами из Эквадора. При сканировании один из контейнеров вызвал их подозрение.

Когда контейнер открыли, внутри оказалось 72 черных мешка. В них было 3500 заклеенных пачек с порошком белого цвета. Проверка подтвердила, что это кокаин. Предполагается, что наркотики предназначались для России – именно туда следовали контейнеры.

Глава службы по борьбе с наркотиками налогово-таможенного управления Рауль Копельмаа отметил, что информация о следовавшем из Роттердама грузе была получена от голландских коллег. Он отметил: столь значительное количество кокаина не может быть предназначено для Эстонии.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:29 В Эстонии перехвачен груз кокаина на полмиллиарда евро
08:16 Генпрокуратура Украины: жертвами военной агрессии РФ стали не менее 217 детей
08:10 Российские военные обстреляли цели в Запорожской области
21:24 В Приднестровье прогремели взрывы в здании министерства госбезопасности
20:26 Корабль с первым израильским космическим туристом вернулся на Землю
18:31 СБ ООН обсуждает ситуацию в Иерусалиме, послу Израиля не позволено показать видео с Храмовой горы
17:08 Россия объявила о высылке 40 дипломатов Германии
15:59 В Кот д'Ивуар перехвачена крупнейшая партия кокаина
15:28 В штате Вашингтон спасли женщину, упавшую в яму с нечистотами
14:48 ФСБ сообщило о предотвращении покушения неонацистов на Владимира Соловьева
Загрузка...