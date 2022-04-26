Минобороны РФ отреагировало на заявление Джеймса Хиппи о "законных целях на территории России"

Министерство обороны РФ отреагировало на заявление министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о "законности нанесения ударов по территории России", которое он повторил несколько раз в интервью различным СМИ.

ТАСС пишет, что в Москве заявление Джеймса Хиппи было воспринято как провоцирование "киевского режима на использование западного оружия против РФ" и заявило, что "это приведет к пропорциональному ответу".

"Хотим подчеркнуть, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведет к нашему пропорциональному ответу. Как мы предупреждали, российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве", - цитирует информационное агентство ответ, полученный в минобороны.

О том, что Лондон допускает нанесение Киевом ударов "по законным военным целям" на территории России Джеймс Хиппи говорил в интервью радиостанции BBC, а также Times Radio. Джеймс Хиппи также прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о "реальности риска применения ядерного оружия". Министр обороны Великобритании назвал эти слова "бряцанием ядерным оружием".