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NEWSru.co.il :: В мире26 апреля 2022 г., 14:50

В Приднестровье после взрывов отменен парад 9 мая

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В Приднестровье после взрывов отменен парад 9 мая

Власти самопровозглашенной Приднестровской республики сообщили об отмене парада в честь Дня победы, который должен был пройти 9 мая. На всей территории сепаратистского образования введен красный уровень террористической угрозы.

Вечером 25 апреля в Тирасполе было обстреляно министерство государственной безопасности сепаратистов. Утром 26 апреля были взорваны две мощные антенны, обеспечивавшие трансляцию российского радио. После этого в Приднестровье сообщили об атаке на воинскую часть.

Глава сепаратистов Вадим Красносельский заявил, что в сложившейся ситуации крупные скопления людей в централизованно определенных местах могут быть опасными.


В связи с событиями в Приднестровье президент Молдовы Мария Санду созвала Совет безопасности. Власти страны заявляют, что целью взрывов было создание предлога для обострения ситуации.

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// NEWSru.co.il // В мире // 26 апреля 2022
В Приднестровье взорваны антенны, транслировавшие российское радио

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