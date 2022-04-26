В Приднестровье после взрывов отменен парад 9 мая

Власти самопровозглашенной Приднестровской республики сообщили об отмене парада в честь Дня победы, который должен был пройти 9 мая. На всей территории сепаратистского образования введен красный уровень террористической угрозы.

Вечером 25 апреля в Тирасполе было обстреляно министерство государственной безопасности сепаратистов. Утром 26 апреля были взорваны две мощные антенны, обеспечивавшие трансляцию российского радио. После этого в Приднестровье сообщили об атаке на воинскую часть.

Глава сепаратистов Вадим Красносельский заявил, что в сложившейся ситуации крупные скопления людей в централизованно определенных местах могут быть опасными.

В связи с событиями в Приднестровье президент Молдовы Мария Санду созвала Совет безопасности. Власти страны заявляют, что целью взрывов было создание предлога для обострения ситуации.