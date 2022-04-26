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NEWSru.co.il :: В мире26 апреля 2022 г., 14:45

Армия РФ нанесла удар по целям в Одесской области: поврежден мост через Днестровский лиман

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Армия РФ нанесла удар по целям в Одесской области: поврежден мост через Днестровский лиман

Во вторник, 26 апреля, российские военные нанесли ракетный удар по целям в Одесской области. Агентство УНIАН передает, что поврежден мост через Днестровский лиман.

Движение по мосту из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы остановлено, сообщает спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Подробности не разглашают в целях безопасности.


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