Армия РФ нанесла удар по целям в Одесской области: поврежден мост через Днестровский лиман
Во вторник, 26 апреля, российские военные нанесли ракетный удар по целям в Одесской области. Агентство УНIАН передает, что поврежден мост через Днестровский лиман.
Движение по мосту из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы остановлено, сообщает спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
Подробности не разглашают в целях безопасности.
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