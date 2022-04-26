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NEWSru.co.il :: В мире26 апреля 2022 г., 14:09

Источники: ночью российской авиацией были нанесены десятки ударов по "Азовстали", под завалами гражданские

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Полк "Азов": ночью российской авиацией были нанесены десятки ударов по "Азовстали" Полк "Азов": ночью российской авиацией были нанесены десятки ударов по "Азовстали"

В ночь на 26 апреля российская авиация нанесла 35 ударов по заводу "Азовсталь", в котором находятся защитники Мариуполя, где в подвалах прячутся от обстрелов гражданские, сообщается в телеграм-канале полка "Азов".

В результате авиаударов произошло возгорание одного из цехов, пострадали гражданские, которые оказались под завалами, говорится в сообщении.

Наши источники на "Азовстали" эту информацию подтверждают.

25 апреля минобороны РФ объявило, что с 14:00 по московскому времени российская армия и подразделения ДНР прекратили огонь рядом с "Азовсталью" в Мариуполе. Наши источники в "Азовстали" на тот момент подтверждали, что огонь прекратился.

24 апреля Международный комитет Красного Креста (МККК) призывал к немедленному предоставлению беспрепятственного доступа в Мариуполь для содействия безопасному выходу из города гражданских лиц и раненых. С начала апреля МККК предпринимает попытки организовать свободный проход из Мариуполя в Запорожье, однако безрезультатно.


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