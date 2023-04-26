adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
10 - 23°
Тель-Авив:
13 - 22°
Эйлат:
19 - 33°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.639 ₪ 4.014 ₪
Иерусалим:
10 - 23°
Тель-Авив:
13 - 22°
Эйлат:
19 - 33°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    Лавров об уходе представителя Израиля с заседания СБ ООН: "Действо не было антиизраильским"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Лавров об уходе представителя Израиля с заседания СБ ООН:
    AP Photo/Bebeto Matthews

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал решение делегации Израиля покинуть заседание Совета безопасности ООН, которое было созвано в связи с эскалацией последних недель в Иудее и Самарии.

    "Представитель Израиля сказал, что он не может участвовать в антиизраильском действии в такой день. Действо не было антиизраильским. Заседание проводилось на основе пункта повестки дня Совета безопасности, который на этой повестке дня стоит десятилетия, и палестинский вопрос – это самый застарелый вопрос, не решаемый совершенно никак и никем", – сказал Лавров журналистам. Кроме того, Лавров заявил, что график работы Совбеза обсуждался заранее, и, по его словам, никто не возразил против того, чтобы во вторник обсудить ближневосточные проблемы, включая "проблему Палестины", передает РИА Новости.

    adv_11 incontent_1

    Это не так. Представитель Израиля Гилад Эрдан в ООН заранее уведомил о том, что израильская сторона возражает против проведения такого заседания в период, когда в Израиле отмечается День памяти павших в войнах и терактах.

    adv_12 m_ar_1

    Позже, в ходе заседания Гилад Эрдан подверг крайне резкой критике и тот факт, что обсуждение проходит во время Дня Памяти, а также сам факт обсуждения. "Мы несколько раз просили отложить заседание, однако всякий раз наталкивались на отрицательный ответ", – сказал Эрдан.

    Представитель Израиля подверг резкой критике Россию, которая в настоящий момент является дежурным главой Совета безопасности. "Как бы вы отреагировали, если бы мы инициировали заседание по вашему поводу в день победы над нацистами?" – спросил Эрдан представителя России. Затем он зачитал несколько имен павших в минувшем году, зажег поминальную свечу и покинул зал заседаний.

    adv_13 incontent_2

    Несмотря на протест представителя Израиля, после того, как Эрдан покинул зал, заседание продолжилось. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главной причиной эскалации напряженности стали односторонние шаги и использование силы для их защиты. Лавров заявил, что Россия не будет закрывать глаза на "расширение строительства в поселениях, разрушение домов и хаотичные аресты", осуществляемые Израилем. При этом представитель России выразил обеспокоенность по поводу радикализации палестинцев. Он призвал обе стороны конфликта прекратить действия, которые могут помешать реализации принципа "двух государств".

    adv_14 m_ar_2

    Сергей Лавров после завершения обсуждения заявил журналистам, что заседание не носило антиизраильский характер. Кроме того, он отметил, что график работы Совбеза обсуждался заранее, и никто не возразил против того, чтобы во вторник обсудить ближневосточные проблемы, включая палестинскую проблему.

    adv_15 rimma_dw_d
    adv_16 rimma_dw_m
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 25 Апреля 2023
    СБ ООН собрался для осуждения Израиля, не дождавшись окончания Дня Памяти павших воинов и жертв терактов
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_middle_yandex
    adv_19 ar_middle_mobile_yandex
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    13:33 Государству Израиль 75 лет: юбилейный воздушный парад. Фоторепортаж
    12:58 ДТП в Негеве, погиб маленький ребенок
    11:31 Вертолет Apache, участвовавший в воздушном параде, совершил вынужденную посадку около Герцлии
    10:00 "Аль-Ахбар": ХАМАС готов к ответным ударам, если Израиль вернется к практике "точечных ликвидаций"
    09:46 Начался суд над Евгением Ройзманом, ему грозит лишение свободы за "дискредитацию российской армии"
    08:47 Начинается воздушный парад Дня Независимости Израиля
    07:35 Во время воздушного парада в Тель-Авиве будут перекрыты многие улицы около набережной
    07:13 День независимости: работа общественного транспорта в Израиле ограничена
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5