Лавров об уходе представителя Израиля с заседания СБ ООН: "Действо не было антиизраильским"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал решение делегации Израиля покинуть заседание Совета безопасности ООН, которое было созвано в связи с эскалацией последних недель в Иудее и Самарии.

"Представитель Израиля сказал, что он не может участвовать в антиизраильском действии в такой день. Действо не было антиизраильским. Заседание проводилось на основе пункта повестки дня Совета безопасности, который на этой повестке дня стоит десятилетия, и палестинский вопрос – это самый застарелый вопрос, не решаемый совершенно никак и никем", – сказал Лавров журналистам. Кроме того, Лавров заявил, что график работы Совбеза обсуждался заранее, и, по его словам, никто не возразил против того, чтобы во вторник обсудить ближневосточные проблемы, включая "проблему Палестины", передает РИА Новости.

adv_11 incontent_1

Это не так. Представитель Израиля Гилад Эрдан в ООН заранее уведомил о том, что израильская сторона возражает против проведения такого заседания в период, когда в Израиле отмечается День памяти павших в войнах и терактах.

adv_12 m_ar_1

Позже, в ходе заседания Гилад Эрдан подверг крайне резкой критике и тот факт, что обсуждение проходит во время Дня Памяти, а также сам факт обсуждения. "Мы несколько раз просили отложить заседание, однако всякий раз наталкивались на отрицательный ответ", – сказал Эрдан.

Представитель Израиля подверг резкой критике Россию, которая в настоящий момент является дежурным главой Совета безопасности. "Как бы вы отреагировали, если бы мы инициировали заседание по вашему поводу в день победы над нацистами?" – спросил Эрдан представителя России. Затем он зачитал несколько имен павших в минувшем году, зажег поминальную свечу и покинул зал заседаний.

adv_13 incontent_2

Несмотря на протест представителя Израиля, после того, как Эрдан покинул зал, заседание продолжилось. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главной причиной эскалации напряженности стали односторонние шаги и использование силы для их защиты. Лавров заявил, что Россия не будет закрывать глаза на "расширение строительства в поселениях, разрушение домов и хаотичные аресты", осуществляемые Израилем. При этом представитель России выразил обеспокоенность по поводу радикализации палестинцев. Он призвал обе стороны конфликта прекратить действия, которые могут помешать реализации принципа "двух государств".

adv_14 m_ar_2

Сергей Лавров после завершения обсуждения заявил журналистам, что заседание не носило антиизраильский характер. Кроме того, он отметил, что график работы Совбеза обсуждался заранее, и никто не возразил против того, чтобы во вторник обсудить ближневосточные проблемы, включая палестинскую проблему.