Заявление Telegram: "Дуров не несет ответственности за злоупотребления пользователей"

Компания Telegram выступила с заявлением в связи с арестом во Франции ее основателя Павла Дурова. В нем заявляется о соблюдении компанией европейского законодательства и о том, что Дуров не несет ответственность за злоупотребления со стороны пользователей.

"Telegram соблюдает законы ЕС, в том числе Закон о цифровых услугах – его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется… Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой", – цитирует заявление Telegram агентство "Интерфакс".

Компания также отмечает, что почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и источник важной информации. "Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе", – добавляет руководство Telegram.

Бизнесмена Павла Дурова, у которого есть и французское гражданство, задержали 24 августа, после того, как его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже. Согласно СМИ, задержание связано с предварительным расследованием, проводимым во Франции по поводу созданного Дуровым мессенджера Telegram.

Следователи полагают, что из-за отсутствия модерации и недостаточного сотрудничества администрации мессенджера с властями в стране осложняется борьба против наркоторговли, отмывания денег, мошенничества и других правонарушений.