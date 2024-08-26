"Самое ценное собрание в истории": коллекция монет Брууна, спрятанная на 100 лет, уйдет с молотка

Менее, чем через месяц аукционный дом Stack''s Bowers начнет распродажу уникальной нумизматической коллекции, собранной датским предпринимателем Ларсом Эмилем Брууном, скончавшимся в 1923 году. Stack"s Bowers называет ее самым ценным собранием в истории.

Коллекция, которую Бруун начал собирать еще в детстве, представляет наиболее полное собрание монет и купюр Дании, Норвегии и Швеции. Некоторые из этих монет сохранились в единственном экземпляре. Всего же собрание насчитывает 20000 единиц хранения, его страховая стоимость превышает 72 миллиона долларов.

Бруун сделал состояние на производстве и продаже знаменитого датского масла, однако именно коллекционирование считал делом своей жизни. В одном из интервью он сказал, что люди не должны все время думать о работе: "Коллекция возвращает мне душевный покой. Не могу же я все время думать о масле!"

Разрушения, причиненные Первой Мировой войной, повергли его в ужас. Он завещал хранить свою коллекцию на протяжении 100 лет в качестве резерва королевского собрания, если то будет уничтожено в ходе военных действий. Лишь по истечению этого срока магнат разрешил продать собрание, а вырученные средства передать наследникам.

Возможно, наиболее ценный экспонат коллекции – нобль короля Ханса 1496 года. Ханс был королем Дании, Норвегии и Швеции, а нобль стал первой отчеканенной в Дании золотой монетой. Таких монет изначально было всего 20, сейчас она оценивается в 662000 долларов.

Вместе с еще 286 лотами монета будет выставлена на торги 14 сентября. Как ожидается, выручка только этого дня составит более 14 миллионов долларов. А взглянуть на коллекцию, пока она еще составляет единое собрание, в ближайшие две недели можно в Копенгагене.