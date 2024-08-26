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Пентагон: "Все еще остается угроза иранского удара по Израилю"

время публикации: 26 августа 2024 г., 19:09 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 19:09
Пентагон: "Все еще остается угроза иранского удара по Израилю"
Iranian Revolutionary Guard/Sepahnews via AP

В понедельник, 26 августа, официальный представитель минобороны США генерал-майор ВВС Патрик Райдер заявил журналистам, что по-прежнему существует угроза удара по Израилю со стороны Ирана или его сателлитов.

"Я бы хотел обратить ваше внимание на некоторые публичные заявления, сделанные иранскими лидерами... Мы по-прежнему считаем, что существует угроза нападения", – сказал Патрик Райдер.

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