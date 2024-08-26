Пентагон: "Все еще остается угроза иранского удара по Израилю"

В понедельник, 26 августа, официальный представитель минобороны США генерал-майор ВВС Патрик Райдер заявил журналистам, что по-прежнему существует угроза удара по Израилю со стороны Ирана или его сателлитов.

"Я бы хотел обратить ваше внимание на некоторые публичные заявления, сделанные иранскими лидерами... Мы по-прежнему считаем, что существует угроза нападения", – сказал Патрик Райдер.