Жертвами стрельбы в рождественскую ночь в Бразилии стали пять человек

В ночь празднования Рождества в результате стрельбы на футбольном поле в бразильском городе Форталеза (штат Сеара) пять человек были убиты, шестеро получили ранения, передает агентство Associated Press.

По данным властей, личности двух убитых (мужчины 21 и 26 лет) известны полиции, так как ранее эти люди привлекались к ответственности за различные преступления, в том числе связанные с незаконным оборотом оружия и участием в криминальном сообществе.

По подозрению в причастности к стрельбе и убийству пяти человек задержаны трое подозреваемых.

Местные СМИ пишут, что происшествие, по всей видимости, связано с конфликтом между преступными группировками.