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NEWSru.co.il :: В мире26 декабря 2021 г., 06:24

Жертвами стрельбы в рождественскую ночь в Бразилии стали пять человек

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Жертвами стрельбы в рождественскую ночь в Бразилии стали пять человек

В ночь празднования Рождества в результате стрельбы на футбольном поле в бразильском городе Форталеза (штат Сеара) пять человек были убиты, шестеро получили ранения, передает агентство Associated Press.

По данным властей, личности двух убитых (мужчины 21 и 26 лет) известны полиции, так как ранее эти люди привлекались к ответственности за различные преступления, в том числе связанные с незаконным оборотом оружия и участием в криминальном сообществе.

По подозрению в причастности к стрельбе и убийству пяти человек задержаны трое подозреваемых.


Местные СМИ пишут, что происшествие, по всей видимости, связано с конфликтом между преступными группировками.

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