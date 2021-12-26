В Калифорнии мужчина погиб в результате нападения акулы, часть пляжей закрыта

В рождественские дни власти штата Калифорния (США) закрыли часть пляжей в округе Сан-Луис-Обиспо после трагического инцидента: 31-летний мужчина погиб 24 декабря в результате нападения акулы.

Как отмечает издание The Guardian, подобный инцидент произошел в округе впервые за последние 18 лет.

В публикации отмечается, что из-за плохой погоды на пляжах округа было меньше серферов чем обычно, однако власти решили усилить меры безопасности.