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NEWSru.co.il :: В мире26 декабря 2021 г., 06:04

В Калифорнии мужчина погиб в результате нападения акулы, часть пляжей закрыта

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В Калифорнии мужчина погиб в результате нападения акулы, часть пляжей закрыта

В рождественские дни власти штата Калифорния (США) закрыли часть пляжей в округе Сан-Луис-Обиспо после трагического инцидента: 31-летний мужчина погиб 24 декабря в результате нападения акулы.

Как отмечает издание The Guardian, подобный инцидент произошел в округе впервые за последние 18 лет.

В публикации отмечается, что из-за плохой погоды на пляжах округа было меньше серферов чем обычно, однако власти решили усилить меры безопасности.


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