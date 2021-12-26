В Калифорнии мужчина погиб в результате нападения акулы, часть пляжей закрыта
В рождественские дни власти штата Калифорния (США) закрыли часть пляжей в округе Сан-Луис-Обиспо после трагического инцидента: 31-летний мужчина погиб 24 декабря в результате нападения акулы.
Как отмечает издание The Guardian, подобный инцидент произошел в округе впервые за последние 18 лет.
В публикации отмечается, что из-за плохой погоды на пляжах округа было меньше серферов чем обычно, однако власти решили усилить меры безопасности.
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