Китай успешно вывел на орбиту два научных спутника

Китай успешно вывел на солнечно-синхронную орбиту Земли два спутника для различных целей с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4C", сообщает в воскресенье, 26 декабря, агентство "Интерфакс" со ссылкой на Шанхайскую академию космических технологий (SAST). Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки космодрома Тайюань.

По данным SAST, основной полезной нагрузкой стал оптический спутник "Цзыюань-1-02E" диаметром 5 метров, разработанный китайской академией космических технологий (CAST) для дистанционного зондирования земной поверхности, в том числе для мониторинга природных ресурсов.

Также был запущен аппарат XW-3, разработанный дочерним предприятием CAST – Dongfanghong Satellite. Он станет платформой для исследований, проводимых студентами образовательных учреждений КНР и поможет, по мнению SAST, в популяризации науки среди населения.

Трехступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-4C" была разработана SAST для выведения космических аппаратов на различные орбиты Земли. По заявлениям разработчиков, ракета способна выводить до 3 тонн полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой около 700 км.