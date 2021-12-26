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NEWSru.co.il :: В мире26 декабря 2021 г., 14:07

Умер бывший президент Греции Каролос Папульяс

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Умер бывший президент Греции Каролос Папульяс

На 93-м году жизни скончался бывший президент Греции Каролос Папульяс, который занимал пост главы государства в 2005-2015 годах. Он был одним из основателей социалистической партии ПАСОК и считался приближенным к первому лидеру партии Андреасу Папандреу.

Папульяс родился в Янине на северо-западе Греции в семье военного, закончившего службу в генеральском звании. Поучил имя в честь теоретика марксизма Карла Каутского. Во время Второй Мировой войны был членом сопротивления, после окончания Кельнского университета осел в Германии.

Участвовал в борьбе против диктатуры черных полковников, после их свержения в 1974 году вернулся в Грецию и начал политическую карьеру. Многие годы возглавлял министерство иностранных дел, а позднее был избран президентом.


Был известен связями с Муаммаром Каддафи и Слободаном Милошевичем, поддерживал тесные отношения и с властями России, был удостоен советских и российских государственных наград.

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