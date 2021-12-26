В Афганистане уничтожен Избирком: "В нем больше нет надобности"

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" сообщило о роспуске Центральной избирательной комиссии. Как заявил представитель талибов Билаль Карими, в этом учреждении более нет необходимости.

"Если в будущем такая потребность возникнет, мы воссоздадим избирком", - добавил он, рассказав, что также ликвидированы министерство мира и министерство по парламентским делам. Ранее было закрыто министерство по делам женщин.

"Это поспешное решение, которое будет иметь огромные последствия. Без Избиркома невозможно проводить выборы, а без них невозможно решить стоящие перед Афганистаном проблемы", - заявил глава ЦИК Аурангзеб.