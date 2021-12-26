Атака против праздновавших Рождество: жертвами теракта-самоубийства в Конго стали не менее шести человек

В ночь на воскресенье, 26 декабря, стало известно, что в городе Бени в Конго был совершен теракт-самоубийство, в результате которого погибли не менее шести человек, еще 13 получили ранения разной степени тяжести. Среди погибших двое детей.

Как сообщает агентство Associated Press, террорист взорвался в баре, где отмечали Рождество. После взрыва была слышна стрельба.

Местные власти отмечают, что число жертв было бы гораздо большим, если бы охранники не остановили террориста-смертника, который пытался войти в переполненный бар. В итоге самоубийца взорвался на входе.

По предварительной оценке сил безопасности, за организацией этого теракта, по всей видимости, стоит "Исламское государство". Эта группировка брала ответственность на себя за подрыв террориста-смертника и взрыв в католической церкви в Бени в начале 2021 года.

Весной 2021 года Совет национальной безопасности Израиля включил Демократическую республику Конго в список стран с "красным" уровнем террористической угрозы, не рекомендованных для туризма. В настоящее время Конго числится в списке "красных" стран в связи с распространением штамма коронавируса "омикрон", израильтян в этой стране очень мало.