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NEWSru.co.il :: В мире26 декабря 2021 г., 10:36

Скончался нобелевский лауреат-антисемит, борец против апартеида Десмонд Туту

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В Кейптауне на 91-м году жизни умер архиепископ Десмонд Туту – один из лидеров борьбы против апартеида в Южной Африке, в 1984 году удостоенный Нобелевской премии мира за вклад в борьбу за гражданское равноправие черного населения.


"Он был выдающимся духовным наставником, активистом борьбы против апартеида, борцом за гражданские права во всем мире. Несравненный патриот, сочетавший принципиальность и прагматизм, подтверждавший, что вера без добрых дел мертва", - заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Несмотря на дружбу с лидером Африканского национального конгресса Нельсоном Манделой, политически он дистанцировался от этой партии, нередко подвергая критике, выступая за равноправие всех групп населения. В начале 90-х годов у него было выявлено онкологическое заболевание.

Туту был противником государства Израиль, обвиняя его в проведении политики апартеида в отношении палестинцев. Он был организатором многочисленных антисионистских кампаний и выступал за бойкот Израиля. Он также был сторонником теорий заговоров о мировом еврейском господстве.

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