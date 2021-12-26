В Буркина-Фасо объявлен траур: террористы убили более 40 человек

По меньшей мере 41 человек погиб на севере Буркина-Фасо, попав в засаду действующих здесь экстремистских группировок. Среди погибших - ополченцы проправительственных "Сил защиты родины".

Как сообщает правительство африканской страны, в засаде погиб и командующий ополчением Ладжи Йоро. В Буркина-Фасо объявлен двухдневный траур по жертвам террористов.

Ополченцы, прошедшие всего лишь двухнедельный курс базовой военной подготовки, и привлекаемые после этого к операциям по обеспечению безопасности. Они сопровождали группу торговцев в приграничном с Мали районе.