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    В мире

    Вновь атакована авиабаза "Энгельс" в Саратовской области, погибли российские военнослужащие

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    Стратегические бомбардировщики на авиабазе
    ImageSat International

    Утром в понедельник, 26 декабря, стало известно об очередном ударе с применением одного или нескольких беспилотных самолетов по российской военной авиабазе в Энгельсе (Саратовская область РФ). Атака была осуществлена ночью, около 1:35 по московскому времени, сообщает РИА Новости.

    Министерство обороны РФ подтверждает факт атаки и гибели троих военнослужащих. При этом утверждается, что средства ПВО сбили БПЛА на малой высоте при подлете к военному аэродрому "Энгельс". По версии минобороны РФ, трое военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, погибли в результате падения обломков беспилотника. Утверждается также, что российская авиатехника на аэродроме "Энгельс" повреждений не получила.

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    Судя по фотографиям и видеозаписям, публикуемым местными жителями, после взрыва на аэродроме возник пожар. Сведения о последствиях этого удара уточняются.

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    Напомним, что предыдущий удар по авиабазе "Энгельс" с применением БПЛА был осуществлен 5 декабря. После этого в пророссийских СМИ и телеграм-каналах много говорилось о необходимости усиления средств ПВО, обеспечивающих защиту подобных военных объектов.

    Авиабаза "Энгельс" находится примерно в 600 км от восточной границы Украины. До Москвы примерно такое же расстояние.

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    На аэродроме "Энгельс" базируются бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, которые в течение последних десяти месяцев используются армией РФ для нанесения ударов по целям на территории Украины, прежде всего по объектам гражданской энергетической инфраструктуры.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 6 Декабря 2022
    NYT: удары по военным аэродромам в РФ – самая дерзкая атака с начала войны
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 6 Декабря 2022
    Израильская компания опубликовала спутниковый снимок аэродрома под Рязанью, где была совершена диверсия
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 5 Декабря 2022
    Минобороны РФ обвинило Украину во взрывах на аэродромах под Рязанью и в Энгельсе
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 5 Декабря 2022
    Взрывы на аэродромах в Саратовской области и под Рязанью: повреждены самолеты, есть жертвы
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