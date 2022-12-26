Вновь атакована авиабаза "Энгельс" в Саратовской области, погибли российские военнослужащие

Утром в понедельник, 26 декабря, стало известно об очередном ударе с применением одного или нескольких беспилотных самолетов по российской военной авиабазе в Энгельсе (Саратовская область РФ). Атака была осуществлена ночью, около 1:35 по московскому времени, сообщает РИА Новости.

Министерство обороны РФ подтверждает факт атаки и гибели троих военнослужащих. При этом утверждается, что средства ПВО сбили БПЛА на малой высоте при подлете к военному аэродрому "Энгельс". По версии минобороны РФ, трое военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, погибли в результате падения обломков беспилотника. Утверждается также, что российская авиатехника на аэродроме "Энгельс" повреждений не получила.

adv_11 incontent_1

Судя по фотографиям и видеозаписям, публикуемым местными жителями, после взрыва на аэродроме возник пожар. Сведения о последствиях этого удара уточняются.

adv_12 m_ar_1

Напомним, что предыдущий удар по авиабазе "Энгельс" с применением БПЛА был осуществлен 5 декабря. После этого в пророссийских СМИ и телеграм-каналах много говорилось о необходимости усиления средств ПВО, обеспечивающих защиту подобных военных объектов.

Авиабаза "Энгельс" находится примерно в 600 км от восточной границы Украины. До Москвы примерно такое же расстояние.

adv_13 incontent_2

На аэродроме "Энгельс" базируются бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, которые в течение последних десяти месяцев используются армией РФ для нанесения ударов по целям на территории Украины, прежде всего по объектам гражданской энергетической инфраструктуры.