Дания укрепляет оборону Гренландии после заявления Трампа, что остров необходим США

Правительство Дании приняло решение о выделении около полутора миллиардов долларов дополнительно на оборону Гренландии. Сообщение было сделано вскоре после того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен установить контроль над островом. В Копенгагене утверждают: совпадение стало случайным.

Министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен рассказал, что план предусматривает размещение в Гренландии беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, повышения интенсивности патрулирования военными кораблями, расширение аэропорта с тем, чтобы он смог принимать самолеты F-35. Политик заявил, что Дания не уделяет необходимого внимания защите своих интересов в Арктике.

Напомним: несколько дней назад Трамп сообщил, что установление контроля над Гренландией является для США "абсолютной необходимостью". На западном побережье острова расположена база американских космических войск "Питуфик". Это заставило датского премьер-министра Метте Фредриксен заявить, что Гренландия не продается.