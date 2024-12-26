x
26 декабря 2024
|
последняя новость: 11:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 декабря 2024
|
26 декабря 2024
|
последняя новость: 11:43
26 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Дания укрепляет оборону Гренландии после заявления Трампа, что остров необходим США

Дональд Трамп
NATO
время публикации: 26 декабря 2024 г., 10:13 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 10:20
Дания укрепляет оборону Гренландии после заявления Трампа, что остров необходим США
AP Photo/Felipe Dana

Правительство Дании приняло решение о выделении около полутора миллиардов долларов дополнительно на оборону Гренландии. Сообщение было сделано вскоре после того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен установить контроль над островом. В Копенгагене утверждают: совпадение стало случайным.

Министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен рассказал, что план предусматривает размещение в Гренландии беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, повышения интенсивности патрулирования военными кораблями, расширение аэропорта с тем, чтобы он смог принимать самолеты F-35. Политик заявил, что Дания не уделяет необходимого внимания защите своих интересов в Арктике.

Напомним: несколько дней назад Трамп сообщил, что установление контроля над Гренландией является для США "абсолютной необходимостью". На западном побережье острова расположена база американских космических войск "Питуфик". Это заставило датского премьер-министра Метте Фредриксен заявить, что Гренландия не продается.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 декабря 2024

Трамп сообщил: готов встретиться с Путиным, чтобы остановить войну в Украине
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 декабря 2024

Трамп пригрозил вернуть США контроль над Панамским каналом