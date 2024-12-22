Трамп пригрозил вернуть США контроль над Панамским каналом

Новоизбранный президент США Дональд Трамп сообщил, что, если администрация Панамского канала не снизит цены за проход судов, США могут вернуть себе контроль над стратегически важной водной артерией.

"Наш флот и торговые суда не получают справедливого отношения. Цены, взимаемые каналом, возмутительны. Они нас просто обирают. Когда президент Картер отдал канал за доллар, условие было, что только Панама будет им управлять. Панама, а не Китай", – отметил он.

Соглашение о передаче Панаме канала, находившегося под управлением США, было заключено в 1977 году, однако вступило в силу 1 января 2000 года. Артерия соединяет Атлантический и Тихий океаны и имеет жизненно важное значение как для экономики, так и обороноспособности США.

Инаугурация Дональда Трампа состоится только через месяц, однако он ведет себя как уже действующий президент.

Через Панамский канал проходит около 5% мировой торговли. Он позволяет избежать плавания вокруг Южной Америки, через Магелланов пролив или мыс Горн. Наряду с США, каналом активно пользуются Китай, Япония и Южная Корея.