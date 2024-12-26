Пропалестинское руководство студенческой ассоциации Мичиганского университета отправлено в отставку

Студенческая ассоциация Мичиганского университета освободила от занимаемых должностей председателя ассоциации Алифу Чаудри и ее заместителя Элиаса Аткинсона, известных своими пропалестинскими настроениями.

В документе, насчитывающем 40 страниц, отмечается, что принятые Чаудри и Аткинсоном решения подорвали доверие студентов к ассоциации, а что они показали себя сторонниками насилия и враждебных действий в отношении членов ассоциации.

Чаудри и Аткинсон были избраны на свои посты весной 2024 года. Одним из пунктов их программы стало требование прекратить сотрудничество между университетом и израильскими учебными заведениями и компаниями, которые, якобы, «наживаются» на войне в Газе.

В результате реализации этого решения лишились финансирования студенческие клубы, что вызвало возмущение учащихся.