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Мир

Пропалестинское руководство студенческой ассоциации Мичиганского университета отправлено в отставку

США
Антисемитизм
время публикации: 26 декабря 2024 г., 11:43 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 11:45

Студенческая ассоциация Мичиганского университета освободила от занимаемых должностей председателя ассоциации Алифу Чаудри и ее заместителя Элиаса Аткинсона, известных своими пропалестинскими настроениями.

В документе, насчитывающем 40 страниц, отмечается, что принятые Чаудри и Аткинсоном решения подорвали доверие студентов к ассоциации, а что они показали себя сторонниками насилия и враждебных действий в отношении членов ассоциации.

Чаудри и Аткинсон были избраны на свои посты весной 2024 года. Одним из пунктов их программы стало требование прекратить сотрудничество между университетом и израильскими учебными заведениями и компаниями, которые, якобы, «наживаются» на войне в Газе.

В результате реализации этого решения лишились финансирования студенческие клубы, что вызвало возмущение учащихся.

Мир
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