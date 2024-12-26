В гондоле шасси самолета, прилетевшего на Гавайи, нашли тело человека

Тело человека было обнаружено в гондоле шасси самолета компании United Airlines, прилетевшего в канун Рождества из Чикаго на гавайский остров Мауи. Полиция начала расследование.

"Доступ к шасси возможен только снаружи. На данный момент неясно, как и когда человеку удалось туда пробраться", – говорится в заявлении авиакомпании.

Путешествие на шасси – популярный способ перелета безбилетных пассажиров. Однако, по данным Федеральной авиационной администрации США, 77% таких полетов заканчиваются летальным исходом.

Часто "зайцы" оказываются раздавленными, когда шасси убирают. Тех, кому удалось уцелеть в тесной гондоле, на высоте ждут разряженный воздух и температуры, доходящие до -70. В таких условиях удивительно, как 23% пассажиров удается выжить.