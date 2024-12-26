Тамару Эйдельман приговорили к штрафу за "дискредитацию российской армии"

Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал историка Тамару Эйдельман на 50000 рублей за "дискредитацию российской армии". Ранее Эйдельман была оштрафована за неправильную маркировку иностранного агента, которым ее объявили в России осенью 2022 года.

В июне 2024 года стало известно, что прокуратура Москвы провела в отношении историка проверку и выявила высказывания, "выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества".

По материалам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма (354.1 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двух до пяти миллионов рублей, принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на этот же период.