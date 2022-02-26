Зеленский: Украина будет бороться столько, сколько нужно. Третий день войны

26 февраля, вечером, президент Украины Владимир Зеленский заявил, подводя итоги третьего дня войны, что Украина будет бороться столько, сколько нужно. Он сообщил, что президенты Азербайджана и Турции предложили ему организовать переговоры с Россией и назвал возможное отключение России от SWIFT, переговоры о котором ведут США и страны Европы, победой Украины. В течение дня в разных городах Украины были слышны сирены воздушной тревоги. В жилой дом, расположенный в Жулянах, возле международного аэропорта "Киев", попал снаряд, в результате чего два человека погибли, шестеро получили ранения.

Вечером 26 февраля медицинский директор киевской больницы "Охматдет" Сергей Чернышук сообщил ТСН, что в Киеве в результате обстрела российской армией украинской столицы погиб ребенок, еще трое детей были ранены. Также были ранены двое взрослых.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с начала атаки российских войск на Киев погибли шесть мирных жителей, в том числе, один ребенок, 14 военных и бойцов территориальной обороны, ранены более 70 человек (среди них 25 гражданских, в том числе три ребенка).

"Ситуация в столице – сложная и напряженная. Враг в город не прорвался, но в Киеве орудуют диверсионные группы. Военные, правоохранители и тероборона обнаруживают и обезвреживают диверсантов. Сегодня были столкновения и перестрелки. Продолжаются в отдельных районах и сейчас", – заявил Кличко.

Виталий Кличко объявил в городе комендантский час. По данным украинских источников, в 37 километрах от Киева находятся около 370 единиц российской техники.

В Харьковской области был обстрелян пассажирский автобус, погибли пять человек, шестеро получили ранения. Также был обстрелян из "Градов" жилой дом в Чернигове; загорелся подъезд, жители были эвакуированы, о погибших и пострадавших не сообщалось. Обстрелу подверглась и местная больница.

Бои продолжаются в Запорожье. Городской совет Бердянска сообщил, что российская техника вошла на территорию Берданского аэропорта.

Во второй половине дня официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "после отказа киевской стороны от переговоров все подразделения получили приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции". Конашенков сообщил, что войска ЛНР расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на 46 километров, овладев населенными пунктами Счастье и Муратово. Группировка войск ДНР, наступая в направлении Петровское, продвинулась еще на 10 километров и овладела населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь.

Минобороны РФ 26 февраля данных о потерях украинской стороны не публиковало (данных потерях российской армии нет с начала войны 24 февраля). При этом источник минобороны России заявил российским государственным СМИ, что многоэтажный жилой дом в Киеве был поражен не российской ракетой, а ракетой украинского ЗРК "Бук".

В течение дня несколько европейских стран сообщили о своем решении закрыть небо для российских самолетов. По состоянию на вечер 26 февраля свое воздушное пространство для российской авиации закрыли или закрывают Румыния, Словения, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Болгария, Германия, Финляндия и Великобритания.