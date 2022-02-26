Израиль не поддержал страны, проголосовавшие за осуждающую РФ резолюцию СБ ООН

Источники в израильском МИД сообщили, что Израиль, несмотря на просьбу администрации Байдена, решил не поддерживать страны, проголосовавшие за резолюцию Совета безопасности ООН, осуждающую действия России в Украине. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на свои источники.

Израиль не входит в состав Совбеза ООН, но при этом представитель Израиля имеет право высказывать свое мнение.

Экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации на территории Украины состоялось 25 февраля. При голосовании воздержались три государства: Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты. Остальные 11 членов СБ ООН проголосовали за резолюцию. Всего резолюцию (в качестве коспонсоров) поддержала 81 страна.

Россия наложила вето на проект резолюции, осуждающей ее действия.